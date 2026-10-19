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Karapınar Doğa ve Uçuş Sporları Başkanı Ulutaş, paraşütle Filistin bayrağı açtı

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Karapınar Doğa ve Uçuş Sporları Başkanı Ulutaş, paraşütle Filistin bayrağı açtı
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Konya'da Karapınar Göktepe Uçuş Sahası'nda gerçekleştirilen gösteride, Karapınar Doğa ve Uçuş Sporları Başkanı Mustafa Ulutaş yamaç paraşütüyle Filistin bayrağı açtı. Gösteriyi izleyen katılımcılar, Filistin halkına destek mesajı veren etkinliği alkışlarla karşıladı.

Konya'da Karapınar Doğa ve Uçuş Sporları Başkanı Mustafa Ulutaş, yamaç paraşütüyle gökyüzünde Filistin bayrağı açtı. Gösteriye katılanlar, Ulutaş'a alkışlarla destek verdi.

Karapınar Doğa ve Uçuş Sporları Başkanı Mustafa Ulutaş, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek, Filistin halkına manevi destek vermek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Karapınar Göktepe Uçuş Sahası'nda gerçekleştirilen gösteri sırasında hazırlanan Filistin bayrağı gökyüzünde dalgalandı. Gösteriyi izleyen katılımcılar, Filistin halkına destek mesajı veren bu anlamlı girişimi alkışlarla karşıladı. Etkinlikle Filistin'de yaşananların unutulmadığına dikkat çekilirken, bayrağın barış, dayanışma ve zulme karşı duruşun sembolü olduğu vurgulandı.

Mustafa Ulutaş, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Mükemmel coğrafyamızda bu bayrağın görüntülerini alabilmek için oldukça büyük bir gayret sarf ettik ve son denememizde güzel bir görüntü elde ettik. Hissiyat olarak, Filistin bayrağının, Türk bayrağının açılması bizim için zaten büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Filistin bayraklarını açarak kendi dağlarımızda ve tepelerimizde özgürce dalgalandırmak, bir nebze de olsa o insanların acılarına ortak olabilmek ve onlara destek verebilmek bizim için büyük bir mutluluk. Sosyal etkinliklerin tamamına gönülden ve hiçbir beklenti içinde olmadan destek veriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Otizm Farkındalık Günü, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve diğer resmi günlerimizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde; memleketimizin, sporumuzun ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın tanıtımı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Adalet yerini bulana ve zulüm son bulana kadar dualarımızla ve kalbimizle Filistin'in yanındayız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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