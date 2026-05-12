Karapınar'da özel öğrencilerden renkli şenlik

Konya'nın Karapınar ilçesinde "Baharın Renkleri Özel Eğitim Şenliği" düzenlendi.

Karapınar Özel Eğitim Uygulama Okulu, Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi ve Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, özel öğrencilerin azmi, sevgisi ve ortaya koyduğu çalışmalarla renklendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, törende yaptığı kısa konuşmada, "Özel öğrencilerimizin başarıları bizler için gurur kaynağıdır. Onların azmi ve sevgisi, hepimize ilham veriyor" dedi. - KONYA

