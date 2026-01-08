Haberler

Karaoğlan Mahallesinin yeni muhtarı Mesut Kobak oldu

Karaoğlan Mahallesinin yeni muhtarı Mesut Kobak oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Karesi İlçesi'nde, görevden alınan muhtar Ali Haydar Temel'in yerine yapılan ara seçimde Mesut Kobak muhtar olarak seçildi. Kobak, mahalle halkının ihtiyaçlarını dinleyerek sorunlarını çözmeye kararlı olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır Karaoğlan Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Ali Haydar Temel'in, Karesi Kaymakamlığınca görevinden alınması sonrası yapılan ara seçimlerde Mesut Kobak muhtar olarak seçildi.

Balıkesir'in Karesi İlçesine bağlı Karaoğlan mahallesinin muhtarı Ali Haydar Temel, Karesi Kaymakamlığınca görevinden alınması sonrası YSK tarafından yenilenen ara muhtarlık seçimlerini Mesut Kobak kazandı. Balıkesir Merkez Karesi İlçesi Karaoğlan Mahallesi Muhtarlığında muhtarlık ara seçimleri yapıldı. Yapılan muhtarlık seçiminde aday olan Mesut Kobak muhtarlık seçimlerini kazanarak, Karaoğlan Mahallesi Muhtarlığında göreve başladı. Mahallenin yeni muhtarı seçilen Mesut Kobak mahalle halkının dert ve sıkıntılarını dinleyerek ilgili mercilere aktaracağını ve mahalle halkına yardımcı olacağını beyan etti. Muhtar Kobak, "Görevim süresince mahalle halkım ile iç içe yaşayarak mahallemin sıkıntılarını çözmeye çalışacağım ve mahalle halkımın dert ve sıkıntılarını dinlemeye hazırım" diyerek hizmet mesajı verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Fırtına önüne geleni savurdu, lüks tekneler böyle alabora oldu