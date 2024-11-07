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Karaman'da Motosikletli Yunus Timleri Öğrencilerle Buluştu

Karaman'da Motosikletli Yunus Timleri Öğrencilerle Buluştu
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Karaman'da Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'nda Motosikletli Yunus Timleri'nin gerçekleştirdiği gösteri, ilkokul öğrencileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Emniyet Müdürü de etkinliği izleyerek öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri'nin ilkokul öğrencilerine yaptığı gösteri, büyük beğeni topladı.

Sekiçeşme Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte Motosikletli Yunus Timleri öğrencilere gösteri yaptı. Yaptıkları gösterilerle öğrencilerin beğenisini kazanan Yunus Timleri, motosikletin üstünde Türk bayrağı açarak ve selam vererek gönülleri kazandı. Ekiplerin gösterilerini Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da öğrencilerle birlikte izledi. Emniyet Müdürü Turhan ile tanışmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Motosikletli Yunus Timlerinin gösterilerini izlemenin çok keyifli ve heyecan verici olduğunu, ileride polis olmak için can attıklarını söylediler.

Gösteri, öğrencilerin motosikletlerin üstünde hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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