Karaman'da 'Kanlı Ay' görsel şölen sundu

Karaman'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren "Kanlı Ay" tutulması görsel şölen oluşturdu.

Halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen Ay tutulması, Karaman semalarında kızıl ve bakır tonlarıyla dikkat çekti. Dünya'nın gölgesine giren Ay, atmosferden süzülen güneş ışınlarının etkisiyle farklı renklere bürünerek güzel görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde oluşan manzara, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı