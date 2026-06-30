Haberler

Karaman'da "Kanlı Ay" görsel şölen sundu

Karaman'da 'Kanlı Ay' görsel şölen sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 'Kanlı Ay' tutulması, kızıl ve bakır tonlarıyla vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Karaman'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren "Kanlı Ay" tutulması görsel şölen oluşturdu.

Halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen Ay tutulması, Karaman semalarında kızıl ve bakır tonlarıyla dikkat çekti. Dünya'nın gölgesine giren Ay, atmosferden süzülen güneş ışınlarının etkisiyle farklı renklere bürünerek güzel görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde oluşan manzara, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında

Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında
Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Mobilya mağazasında yangın! Alevler her yeri sardı
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar! Son hali olay oldu

20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar
Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu