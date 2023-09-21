Karaman'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

Karaman'da, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde "Aile Çalıştayı" düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen çalıştay, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Kadın toplumu ve aileyi yeniden inşa edendir" dedi. Sarıibrahim, "Bizim kadını anlatmak için emperyalist kültürlerin ortaya koyduğu bir şekilde kadını değerlendirmeye ihtiyacımız yoktur. Kadın bizim çalışma arkadaşımızdır, başımızın tacıdır, anamızdır. Bu Anadolu kültüründeki ailenin direğidir. Bugün ailenin korunması diyoruz, bence ailenin korunması değil de ailenin yaşadığı sorunlara çözüm yolları bulacak bir bakış açısı koymak zorundayız. Bizim bakışımızın burada olması gerekiyor. Bizim ailemiz zaten kıymetlidir, zaten değerlidir. Doğru olduğu için insanlığa medeniyet, iyilik, güzellik ve bütün değerleri göstermiş bir aile yapısına sahibiz. Biz yaşadığımız sorunları evlerimizde, sosyal çevremizde, okulda, sivil toplumun içerisinde çeşitli mecraların içerisinde yaşadığımız aileye dair sorunları bugün bu masaların etrafında sağlıklı bir şekilde tartışmaya, sağlıklı bir şekilde raporlamaya ve bunların üstünde hepimizin sadece aile şurasındaki bakanlığın temsilcilerinin değil il valisi olarak benim, ildeki rektörümüzün, müftümüzün bu konuyla ilgili olan bütün il müdürlerimizin bu duyarlılıkla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmaların ardından iki oturum halinde yapılacak olan çalıştaya geçildi. Çalıştaya, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. - KARAMAN