'4 Mevsim' temalı Karahisar Kalesi görüntüsü mest etti
Afyonkarahisar'ın simgesi Karahisar Kalesi, 4 mevsim temalı görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Hakan Yılmaz tarafından kaydedilen klip, kalenin güneş, yağmur, kar ve sis altındaki masalsı anlarını sergiliyor.

Afyonkarahisar'ın simgesi Karahisar Kalesi'nin '4 Mevsim' temalı hazırlanan görüntüsü görenleri mest etti.

Kent merkezinde sönmüş bir volkanın üzerinde yer alan ve M.Ö. 1350 yıllarında Hitit imparatorluğu döneminde yapılan Karahisar Kalesi her mevsim ayrı bir güzelliği ile dikkat çekiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kayıt altına alınan ve 4 Mevsim temalı hazırlanan Karahisar Kalesi'nin güneş, yağmur, kar ve sis altındaki görüntülerinin yer aldığı klip görenleri adeta mest etti. Masalsı görüntüler ortaya çıkaran Karahisar Kalesi'nin bulutlar altındaki görüntüsü ise ayrı bir güzellik oluşturdu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
