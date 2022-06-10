Karagüveç köyünde yeni muhtar belli oldu - Haberler

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Karagüveç köyünde yeni muhtar belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karagüveç köyünde yeni muhtar belli oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesi Karagüveç köyünde eski muhtarın vefat etmesi nedeniyle yenilenen seçimlerde Celal Hazar muhtarlığa seçildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Karagüveç köyünde eski muhtarın vefat etmesi nedeniyle yenilenen seçimlerde Celal Hazar muhtarlığa seçildi.

Geçtiğimiz Mart ayında köy muhtarı Ahmet Gül'ün vefatından dolayı Karagüveç köyünde muhtarlık seçimi yapıldı. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerde Hüseyin Türk, Celal Hazar ve Mehmet Şahin katıldı.

Yapılan seçimlerde Celal Hazar 166, Hüseyin Türk 137 oy, Mehmet Şahin 71 oy aldı. Seçimler sonucunda Celal Hazar, köyün yeni muhtarı oldu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Gül Adıyaman Yerel Haberler

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