Karagüveç köyünde yeni muhtar belli oldu Adıyaman'ın Besni ilçesi Karagüveç köyünde eski muhtarın vefat etmesi nedeniyle yenilenen seçimlerde Celal Hazar muhtarlığa seçildi. Adıyaman'ın Besni ilçesi Karagüveç köyünde eski muhtarın vefat etmesi nedeniyle yenilenen seçimlerde Celal Hazar muhtarlığa seçildi. Geçtiğimiz Mart ayında köy muhtarı Ahmet Gül'ün vefatından dolayı Karagüveç köyünde muhtarlık seçimi yapıldı. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerde Hüseyin Türk, Celal Hazar ve Mehmet Şahin katıldı. Yapılan seçimlerde Celal Hazar 166, Hüseyin Türk 137 oy, Mehmet Şahin 71 oy aldı. Seçimler sonucunda Celal Hazar, köyün yeni muhtarı oldu. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Ahmet Gül Adıyaman Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Karagüveç köyünde yeni muhtar belli oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.