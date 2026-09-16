Karadon’da yeni üretim ayağı dualarla açıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'nün geçici olarak üretimin durdurulmasının ardından yeniden üretime açılması ve Kilimli İşletmesi'ne bağlı maden ocağında bulunan 3. Kartiye'de yeni açılan pano üretim ayağı için kazasız üretim dileğiyle dualar okunarak kurban kesildi.

TTK Karadon Müessesi'nde geçici olarak üretimin durdurulmasının ardından yeniden üretime açılması ve Kilimli İşletmesine bağlı maden ocağında üretim alanlarından biri olan 3. Kartiye'de yeni pano üretim ayağının açılışı gerçekleştirildi. Gündüz vardiyası öncesi maden ocağı önünde gerçekleştirilen törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, TTK genel müdür yardımcıları, müessese yöneticileri, sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından kazasız bir üretim dileğiyle kurban kesimi gerçekleştirildi. Bugüne kadar hayatını kaybetmiş şehitler için dualar edildi. Duaların ardından madenciler ocağa inerek mesailerine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı