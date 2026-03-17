Karadenizliler Van'da geleneksel iftarda buluştu

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Karadenizliler, her yıl düzenlenen geleneksel iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Programda, Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı ve geçmiş göç hikayeleri yad edildi.

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Karadenizliler, her yıl düzenlenen geleneksel iftar programında bir araya geldi. Emek Mahallesi'nde bulunan taziye evinde gerçekleştirilen organizasyon, birlik ve beraberlik duygularını bir kez daha pekiştirdi.

1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinden Özalp'a göç eden Karadenizli aileler, aradan geçen 61 yıla rağmen kültürlerini ve dayanışma ruhlarını yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda her yıl Ramazan ayında düzenlenen iftar programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mahalledeki hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan iftar yemeğinde, çok sayıda aile bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı. Programda hem Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı hem de geçmişten günümüze uzanan göç hikayeleri yad edildi.

Katılımcılar, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Geleneksel hale gelen iftar buluşmasının önümüzdeki yıllarda da devam etmesi temenni edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
