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Karadeniz'de oluşan hortumlar kamerada

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Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında 3 farklı noktada oluşan hortumlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olay, akşam saatlerinde Cide ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz üzerindeki 3 farklı noktada hortum oluştu. Denizde bulunan balıkçılar, oluşan hortumları cep telefonları ile görüntüledi. Bir süre sonra etisini yitiren hortumlar gözden kayboldu.

Karadeniz'de oluşan hortumlar kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında 3 farklı noktada oluşan hortumlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Cide ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz üzerindeki 3 farklı noktada hortum oluştu. Denizde bulunan balıkçılar, oluşan hortumları cep telefonları ile görüntüledi. Bir süre sonra etisini yitiren hortumlar gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu Karadeniz Güncel Yerel Yaşam Cide

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