Karadeniz'de oluşan hortumlar kamerada
Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında 3 farklı noktada oluşan hortumlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olay, akşam saatlerinde Cide ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz üzerindeki 3 farklı noktada hortum oluştu. Denizde bulunan balıkçılar, oluşan hortumları cep telefonları ile görüntüledi. Bir süre sonra etisini yitiren hortumlar gözden kayboldu.
Karadeniz'de oluşan hortumlar kamerada
KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında 3 farklı noktada oluşan hortumlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Olay, akşam saatlerinde Cide ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz üzerindeki 3 farklı noktada hortum oluştu. Denizde bulunan balıkçılar, oluşan hortumları cep telefonları ile görüntüledi. Bir süre sonra etisini yitiren hortumlar gözden kayboldu.