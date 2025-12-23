Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırıyor

Türk vatandaşlara yönelik uygulanan vizesiz seyahat uygulamasını iptal eden Karadağ'ın, Türk vatandaşların vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin vereceği ve uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Karadağ'ın, Türk vatandaşlara yönelik vize uygulamasını kaldıracağı ve Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin vereceği öğrenildi. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı kaydedildi. - ANKARA