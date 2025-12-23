Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırıyor
Karadağ, Türk vatandaşlarının vizesiz ülkeye girişine izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı bildirildi.
Türk vatandaşlara yönelik uygulanan vizesiz seyahat uygulamasını iptal eden Karadağ'ın, Türk vatandaşların vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin vereceği ve uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Karadağ'ın, Türk vatandaşlara yönelik vize uygulamasını kaldıracağı ve Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin vereceği öğrenildi. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel