Haberler

Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadağ, Türk vatandaşlarının vizesiz ülkeye girişine izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı bildirildi.

Türk vatandaşlara yönelik uygulanan vizesiz seyahat uygulamasını iptal eden Karadağ'ın, Türk vatandaşların vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin vereceği ve uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Karadağ'ın, Türk vatandaşlara yönelik vize uygulamasını kaldıracağı ve Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin vereceği öğrenildi. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa