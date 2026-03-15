Karacasulu Şehit Kirez mezarı başında anıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinden olan ve 15 Mart 2004 tarihinde 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen Şehit J. Komando Er Ümit Kirez, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene protokol üyeleri ve şehidin ailesi katıldı. Duaların edildiği anma programında, şehidin anısı saygıyla yad edildi. Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Ümit Kirez'in vatan uğruna gösterdiği fedakarlığın unutulmayacağını vurgulayarak, "Şehitlerimiz, bağımsız ve güvenli bir Türkiye'nin teminatıdır. Onların hatırasını yaşatmak ve değerlerini gelecek nesillere aktarmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
