Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu Çağlayan Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ve Mahalle Muhtarı Öznur İnan ile birlikte Bahçeköy Mahallesi'nde bulunan Çağlayan Tabiat Parkı Bahçeköy Şelalesi'nde incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde, bölgenin doğal güzellikleri ve turistik potansiyeli değerlendirilirken Kaymakam Gündoğdu, şelalenin tanıtılması için yapılması gereken çalışmalara dikkat çekti. Kaymakam doğal güzelliklerin sürdürülebilir turizm anlayışıyla korunmasının önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Mehmet Gündoğdu, yaptığı açıklamada, Bahçeköy Şelalesi'nin Aydın ve çevresi için büyük bir değer olduğunu belirterek, "Bu doğal güzelliği korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Bu kapsamda gerekli tüm çalışmaları yapacağız" dedi. - AYDIN