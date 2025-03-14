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Karacasu Kaymakamı, Kolluk Amirlerini Başarı Belgesi ile Ödüllendirdi

Karacasu Kaymakamı, Kolluk Amirlerini Başarı Belgesi ile Ödüllendirdi
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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, güvenlik için mesai gözetmeksizin çalışan kolluk amirlerine başarı belgeleri vererek, onların özverili çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, vatandaşların huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan kolluk amirlerine başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kolluk amirlerinin, faili meçhul olayların aydınlatılmasında gösterdiği üstün gayretlerin ve özverinin Karacasu'daki güvenlik atmosferine önemli katkılar sağladığı vurgulayan Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu amirleri başarı belgesi ile ödüllendirdi. Jandarma ve emniyet güçlerine gösterdikleri üstün performanstan dolayı teşekkür eden Gündoğdu, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kolluk amirlerimize teşekkür ediyorum. Onların gayretleri sayesinde ilçemizdeki güvenlik seviyesi her geçen gün artmaktadır. Bu gayretin devam etmesi için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Başarı belgelerinin, Karacasu'da güvenliği sağlamada önemli bir motivasyon kaynağı olacağına dikkat çeken Gündoğdu, ödüllendirilen amirlere bundan sonraki görevlerinde de başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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