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Karacasu Kaymakamı Gündoğdu, Yeşilköy Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Karacasu Kaymakamı Gündoğdu, Yeşilköy Mahallesi'ni Ziyaret Etti
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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Yeşilköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam, yaşamsal kalitelerinin artırılması üzerinde durarak, sorunların yerinde çözümü için mahalle ziyaretlerinin önemine vurgu yaptı.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, mahalle ziyaretleri kapsamında Yeşilköy Mahallesi'ni ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretinde mahalle sakinleriyle samimi bir atmosferde bir araya gelen Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu vatandaşlarla sohbet edip talep ve sorunlarını dinledi. Kaymakam Gündoğdu, vatandaşların kendilerine ilettikleri talep ve önerileri değerlendirileceğini belirterek, "Bizim için en önemli olan, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaktır" diyerek her zaman halkın yanında olduklarını vurguladı. Bu tür mahalle ziyaretlerinin, vatandaşlarla kurulan iletişimi güçlendirmek ve yerel sorunlara yerinde çözüm bulmak adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Gündoğdu, mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti. Yeşilköy Mahallesi sakinleri ise Kaymakam Gündoğdu'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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