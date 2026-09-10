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Karacasu Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Karacasu Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetleri masaya yatırıldı
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Karacasu İlçe Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla özdeğerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla özdeğerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hastane yönetimi ve ilgili birimlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, sağlık hizmetlerinin sunumunda yürütülen çalışmalar ile mevcut uygulamalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca hizmet süreçlerinin etkinliği ve iyileştirmeye açık alanlar ele alındı. Değerlendirmelerde, hastanede kalite standartlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması ile sağlık hizmetlerinin daha etkin ve güvenli şekilde sunulmasına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine yönelik değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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