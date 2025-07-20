Karacasu'da Orman Yangınına Karşı Denetimler Sıkılaştırıldı

Karacasu'da Orman Yangınına Karşı Denetimler Sıkılaştırıldı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle artan yangın riski nedeniyle denetimler sıkılaştırıldı. Kaymakamlık, vatandaşların duyarlı olması ve kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar sonrası orman yangını riskine karşı denetimler sıkılaştırıldı.

Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, özellikle yangın tehlikesinin arttığı bu dönemde ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Kolluk kuvvetlerinin dron destekli denetimlerle 24 saat görev başında olduğunu bildiren Kaymakamlık, vatandaşların duyarlı davranarak doğayı hep birlikte koruması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada ayrıca, mevcut yasaklar kapsamında ormanlık alanlara izinsiz girişlere izin verilmediği hatırlatılarak kurallara riayet edilmesinin önemine vurgu yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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