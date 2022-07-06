Karaburun Belediyesi'nde Toplu Sözleşme Sevinci

Karaburun Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Atılan imzalarla Karaburun Belediyesi Personel Limited Şirketi kadrosunda yer alan 120 çalışanın ücret, sosyal yardım ve ikramiyelerinde iyileştirmeler yapıldı.

1 Temmuz 2022 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve Genel İş 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin tarafından imzalandı. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile Karaburun Belediyesi Personel Limited Şirketi kadrosunda yer alan 120 çalışanın ücret, sosyal yardım ve ikramiyelerinde iyileştirmeler yapıldı.

DAVULLU ZURNALI KUTLAMA

İmzaların atılmasının ardından çalışanlar davullu zurnalı kutlama yaparken; Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının temelinde emekçinin sosyal refah düzeyinin yükselmesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin derin bir krizin pençesinde olduğunu kaydeden Erdoğan, bu durumun en çok emeği ile geçinen sabit ücretli toplum kesimlerini etkilediğini söyledi.

Karaburun için gece gündüz çalışan Belediye personelinin emeğinin karşılığını almasının daha kaliteli hizmet üretebilmek için gerekli olduğuna dikkat çeken İlkay Girgin Erdoğan, işçilere şöyle seslendi:

"KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATINA DA UYULDU"

"Arkadaşlarımın aldıkları ücretlerin, Türkiye şartlarında hala yetersiz olduğunu biliyoruz. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak siz işçi kardeşlerimi memnun edecek, enflasyona ezdirmeyecek bir zam oranına ulaşmış bulunuyoruz. Genel Başkanımızın talimatına uyarak, en düşük ücretli arkadaşımızın eline geçen ücreti de 1 Temmuz tarihi itibarıyla açıklanan 5 bin 500 TL'nin bin 250 TL üzerinde olarak 6 bin 750 TL olarak belirledik. İlçemize ve yurttaşlarımıza daha iyi hizmet üretebilmek için hepimiz canla başla çalışıyoruz. Genel İş Sendikamız ile imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi'nin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını; evlerimizin ve sofralarımızın bereketini artırmasını temenni ediyorum."

ANKA / Yerel