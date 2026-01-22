Haberler

Vali Çağatay'dan başarılı kazı ekibine teşekkür

Vali Çağatay'dan başarılı kazı ekibine teşekkür
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti Kazı Ekibini kabul ederek, kazı çalışmalarının önemine vurgu yaptı ve ekibi tebrik etti.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Eskipazar ilçesinde kazı çalışmalarını sürdüren Hadrianopolis Antik Kenti Kazı Ekibini makamında kabul etti.

Bilimsel disiplin, titizlik ve özveriyle yürütülen kazı çalışmalarıyla Hadrianopolis'in tarihsel mirasını gün yüzüne çıkaran Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ve beraberindeki uzman arkeologlar, bugüne kadar elde edilen önemli bulgular hakkında Vali Çağatay'a bilgi verdi.

Başarılı ve örnek nitelikteki çalışmaları dolayısıyla kazı ekibini tebrik eden Vali Oktay Çağatay, Hadrianopolis Antik Kenti kazılarının Karabük'ün tarihi kimliğinin güçlenmesine büyük katkı sağladığını vurgulayarak Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ve ekibi Sinan Ekinci, Erdem Tunç ile Mehmet Akdaş'a çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Ziyaret sonunda kazı ekibi adına Çelikbaş, Vali Çağatay'a serinin 3.'sü olan Hadrianopolis "Hamamlı Yapı Kompleksi : Depo Buluntuları" kitabı hediye edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor

Bayrak provokasyonu için MSB'den açıklama: Gereği yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı

Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler