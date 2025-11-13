Haberler

Karabük Üniversitesi'nin 'Cam Adam' Belgeseli, TRT Ödüllerinde 3. Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından çekilen 'Cam Adam' belgeseli, TRT'nin düzenlediği 16. Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde öğrenci filmleri kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı. Belgesel, cam kemik hastalığıyla yaşam mücadelesi veren Zekeriya Ünal'ın ilham verici hikayesini konu alıyor.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin çektiği "Cam Adam" belgeseli, TRT'nin düzenlediği 16. Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde öğrenci filmleri kategorisinde üçüncülük elde etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Cam Adam" adlı belgesel film, 16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde Öğrenci Filmleri Kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

İstanbul Grand Pera'da Okan Bayülgen'in sunumuyla gerçekleştirilen ödül törenine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT yöneticileri, Türk ve dünya sinemasından önemli isimler ile çok sayıda davetli katıldı. TRT Belgesel ekranlarından canlı olarak yayınlanan törende, sanatçı Mazhar Alanson da kapanış konseri verdi.

Bu yıl 98 ülkeden yüzlerce başvurunun yapıldığı yarışmada dört kategoride 40 film finale kaldı. Karabük Üniversitesini temsilen yarışan "Cam Adam" belgeseli, öğrenci kategorisinde üçüncülük ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencileri Ahmet Hakan Kurt, Yusuf Karaaslan, Kerim Demirtaş ve Tunahan Mirza Gülen tarafından hazırlanan belgesel, cam kemik hastalığına rağmen yaşam mücadelesinden vazgeçmeyen Adanalı Zekeriya Ünal'ın ilham verici hikayesini beyazperdeye taşıyor.

Belgeselin danışmanlığını Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Türten üstlendi.

Ayrıca aynı fakülteden öğrenciler tarafından hazırlanan "Gün Hep Gece" adlı belgesel de festivalde finale kalma başarısı göstererek Karabük Üniversitesinin sinema alanındaki yükselişini pekiştirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.