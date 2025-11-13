Karabük Üniversitesi'nin 'Cam Adam' Belgeseli, TRT Ödüllerinde 3. Oldu

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin çektiği "Cam Adam" belgeseli, TRT'nin düzenlediği 16. Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde öğrenci filmleri kategorisinde üçüncülük elde etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Cam Adam" adlı belgesel film, 16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde Öğrenci Filmleri Kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

İstanbul Grand Pera'da Okan Bayülgen'in sunumuyla gerçekleştirilen ödül törenine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT yöneticileri, Türk ve dünya sinemasından önemli isimler ile çok sayıda davetli katıldı. TRT Belgesel ekranlarından canlı olarak yayınlanan törende, sanatçı Mazhar Alanson da kapanış konseri verdi.

Bu yıl 98 ülkeden yüzlerce başvurunun yapıldığı yarışmada dört kategoride 40 film finale kaldı. Karabük Üniversitesini temsilen yarışan "Cam Adam" belgeseli, öğrenci kategorisinde üçüncülük ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencileri Ahmet Hakan Kurt, Yusuf Karaaslan, Kerim Demirtaş ve Tunahan Mirza Gülen tarafından hazırlanan belgesel, cam kemik hastalığına rağmen yaşam mücadelesinden vazgeçmeyen Adanalı Zekeriya Ünal'ın ilham verici hikayesini beyazperdeye taşıyor.

Belgeselin danışmanlığını Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Türten üstlendi.

Ayrıca aynı fakülteden öğrenciler tarafından hazırlanan "Gün Hep Gece" adlı belgesel de festivalde finale kalma başarısı göstererek Karabük Üniversitesinin sinema alanındaki yükselişini pekiştirdi. - KARABÜK