KBÜ'de turizm taşımacılığının geleceği masaya yatırıldı

Karabük Üniversitesi ve TÜRSAB iş birliğiyle düzenlenen panelde, turizm taşımacılığında nitelikli insan kaynağı, eğitim modelleri ve sektör iş birliklerinin istihdamdaki önemi ele alındı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile TÜRSAB iş birliğinde düzenlenen panelde, turizm taşımacılığında nitelikli insan kaynağı, uygulama temelli eğitim modelleri ve üniversite-sektör iş birliklerinin istihdama katkısı ele alındı.

Karabük Üniversitesi, turizm sektöründe sürdürülebilir insan kaynağı gelişimini desteklemek amacıyla taşımacılık alanında eğitim ve istihdam odaklı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Karabük Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile TÜRSAB iş birliğinde "Turizm Taşımacılığında Eğitim, Staj ve İstihdam Paneli" gerçekleştirildi.

Panele; TÜRSAB Denetim Kurulu Üyesi Büşra Celep, Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanı Cem Türkkan, TÜRSAB Akademi Müdürü Ümit Aydın, İhtisas Başkanlıkları Yönetmeni Tülay Akarpınar ile Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Karagöz'ün yanı sıra akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Panelde, turizm sektöründe taşımacılık alanının gelişimi, mesleki eğitim ihtiyaçları ve sektörün beklentileri değerlendirildi. Etkinlikte, turizm taşımacılığında nitelikli insan kaynağının önemi, uygulama odaklı eğitim anlayışı ile üniversite-sektör iş birliklerinin istihdama sağladığı katkılar ön plana çıktı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından panelistlere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
