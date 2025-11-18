Karabük Üniversitesi'nde Tez Yazım Atölyesi Devam Ediyor

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) lisansüstü öğrencilere yönelik düzenlenen altı haftalık "Tez Yazım Atölyesi" programının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

KBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından organize edilen programın bu haftaki bölümünde "Literatür Tarama ve Mefhumi Çerçevenin Oluşturulması" konusu ele alındı.

İlahiyat Fakültesi Türkistan Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda yapılan oturumda, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Cansoy sunum yaptı. Cansoy, akademik araştırmalarda literatür taramasının temel yöntemleri, mefhumi çerçeve oluşturma süreci ve teorilerin araştırmalarda doğru konumlandırılmasına ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Bilimsel araştırmaların sağlam temellere dayanması için literatürün doğru analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Cansoy, "Mefhumi çerçeve, araştırmanın yönünü ve sınırlarını belirleyen kritik bir yapıdır. Araştırmacının literatürü sistematik bir şekilde incelemesi, teorik temelleri doğru konumlandırması gerekir." dedi.

Programda ayrıca literatürün araştırma problemine entegrasyonu, mefhumi çerçeve-teori-literatür ilişkilerinin kurulması ve araştırma sürecinde karşılaşılan yaygın sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Oturum sonunda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynep Özcan, katkılarından dolayı Prof. Dr. Ramazan Cansoy'a teşekkür belgesi takdim etti.

KBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen "Tez Yazım Atölyesi"nin önümüzdeki haftalarda farklı konu başlıklarıyla devam edeceği bildirildi. - KARABÜK