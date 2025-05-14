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Karabük Üniversitesi'nde Şehir-Üniversite İş Birliği Değerlendirildi

Karabük Üniversitesi'nde Şehir-Üniversite İş Birliği Değerlendirildi
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, meslek kuruluşları ile bir araya gelerek şehir-universite iş birliğini geliştirmeye yönelik görüşmeler yaptı. Toplantıda üniversitenin başarıları ve şehirdeki öğrenci memnuniyeti üzerine öneriler tartışıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kentte faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek şehir-üniversite iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Üniversite Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş da katıldı. Görüşmede üniversite ile şehir arasındaki etkileşim, potansiyel projeler ve iş birliği imkanları ele alındı.

Toplantıda katılımcılara Karabük Üniversitesine ilişkin güncel gelişmeleri sunan Rektör Kırışık, özellikle Mart ve Nisan aylarında elde edilen bilimsel ve kurumsal başarıları paylaştı. Üniversitenin üç temel odak noktası olan araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim ve toplumsal katkı alanlarında yürütülen çalışmalara değinen Kırışık, bu başarıların Karabük'e değer kattığını söyledi.

Kırışık, "Sizlerle birlikte nasıl daha fazla başarı kazanabiliriz, bunu istişare etmek istedik. Karabük Üniversitesi ile birlikte Karabük büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin sahip olduğu altyapı imkanlarının şehir paydaşlarının hizmetine açık olduğunu vurgulayan Kırışık, "Size katkı sağlayacak çok güçlü bir altyapımız var. Her konuda destek olmaya ve iş birliğine açığız" dedi.

Toplantıda, öğrencilerin şehir yaşamındaki memnuniyetini artırmaya yönelik öneriler de gündeme geldi. Katılımcılar; barınma, sosyal yaşam, Safranbolu yerleşkesindeki alan yetersizliği ve uluslararası öğrencilerin uyumu gibi konularda ortak çözüm arayışlarının önemine dikkat çekilirken Karabük'ün "öğrenci dostu şehir" vizyonuna ulaşabilmesi için üniversite ile yerel yönetimlerin ve meslek kuruluşlarının koordinasyon içinde çalışması gerektiği vurgulandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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