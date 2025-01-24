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Karabük Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy Etkinliği

Karabük Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy Etkinliği
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Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u uluslararası öğrencilere tanıtmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Dr. Ayşe Tepebaşı, Ersoy'un sanatı ve milli mücadele dönemindeki rolü hakkında bilgi verdi.

Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlamak ve onun sanat dünyasını uluslararası öğrencilerle buluşturmak amacıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tepebaşı, Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen söyleşide uluslararası öğrencilere İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ruh ve sanat dünyasını anlattı.

İlahiyat Fakültesi Türkistan Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Karabük Üniversitesi TÖMER Müdürü Doç. Dr. Sema Noyan, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Erten, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tepebaşı programda uluslararası öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un edebiyat dünyasına etkileri, sanatı ve milli mücadele dönemindeki rolünü aktardı.

Etkinlikte uluslararası öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri de seslendirildi.

Programın sonunda TÖMER Müdürü Doç. Dr. Sema Noyan tarafından konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tepebaşı'na teşekkür belgesi verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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