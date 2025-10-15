Karabük Üniversitesi'nde Erasmus Days Etkinlikleri Başladı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrencilerin uluslararası değişim programlarına ilgisini artırmak amacıyla "Erasmus Days" etkinlikleri başladı.

KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerin ilk gününde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi girişlerinde bilgilendirme stantları açıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda Erasmus+ programının amacı, kapsamı, başvuru süreçleri ve sunduğu imkanlar hakkında bilgi verildi.

Etkinliklerde öğrencilere, Erasmus+ programı aracılığıyla yurt dışında eğitim ve staj yapma fırsatlarının yanı sıra programın akademik, kültürel ve kişisel gelişime katkıları anlatıldı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Universiti Utara Malaysia (UUM) öğretim üyesi Prof. Dr. Huda Ibrahim tarafından "Introducing School of Computing of UUM" başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesinde düzenlenen seminerde Prof. Dr. Ibrahim, UUM'un bilişim alanındaki akademik yapısı, araştırma faaliyetleri ve uluslararası iş birliği olanakları hakkında bilgi paylaştı.

Erasmus KA171 Ders Verme Hareketliliği kapsamında Karabük Üniversitesine gelen Mısır Benha Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdelfattah Selim ile Ürdün Al-Balqa Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Rafi Al-Njadat da etkinliklerde yer alarak deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Programın ilk günü, Ayyıldızlı Stadyum bölgesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle sona erdi. - KARABÜK