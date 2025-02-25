Karabük Üniversitesi'nde Adalet ve Hukuk Üzerine Görüşmeler

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Ziyarette, Karabük Üniversitesinin akademik çalışmaları, üniversite-şehir iş birliği ve hukuk alanında yürütülebilecek projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesi olarak adalet ve hukuk alanında yapılan çalışmalara önem verdiklerini belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz'a teşekkür etti. - KARABÜK