Karabük Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar'ı ziyaret etti.

Rektör Kırışık'a ziyaret sırasında Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur da eşlik etti.

Görüşmede ortak araştırma projeleri, akademik iş birliği, öğrenci değişimi, ortak konferanslar, yurt dışı eğitim programları, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi, ortak lisans ve yüksek lisans programları gibi akademik faaliyet konuları ele alındı. Ayrıca görüşmede Erasmus hareketliliklerinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından akademik iş birliği protokolü, Karabük Üniversitesi tarafından organize edilen SAĞLIKFEST ve SOSYALFEST iş birliğini içeren protokoller imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolleriyle Karabük Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında akademik, stratejik, verimli ve ileriye dönük ilişkiler kurulması amaçlanıyor.

Uluslararası ağını genişleterek ve geliştirerek uluslararası bir üniversite olma hedeflerini daha da ileriye taşımaya devam edeceğini belirten Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin gerek ulusal gerekse uluslararası iş birlikleriyle gelişmesinin daha kapsamlı ve nitelikli olacağına dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ise iki üniversite arasındaki iş birliklerin devam edeceğinin altını çizdi.

İmza töreninin ardından Uluslararası Balkan Üniversitesinin kampüsünü gezen Prof. Dr. Fatih Kırışık, kampüste yer alan birimlerde detaylı incelemelerde bulundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK