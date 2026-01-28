Haberler

Yüzyılın Konut Projesi'nde 18 bin 130 kişi kura heyecanı yaşayacak

Güncelleme:
Karabük'te inşa edilecek bin 600 konut için düzenlenecek kura çekimine toplam 18 bin 130 kişi katılmaya hak kazandı. Farklı ilçelerdeki başvuru sayıları ve nihai listeler belli oldu.

Karabük'te Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek bin 600 konut için cuma günü yapılacak kura çekimine toplam 18 bin 130 kişi katılmaya hak kazandı.

Karabük merkezde yapılacak 1000 konut için 12 bin 339 kişi başvuruda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından 10 bin 481 kişi nihai listeye girerken, bin 858 kişinin başvurusu listeden çıkarıldı.

Safranbolu ilçesinde 200 konut için 4 bin 88 kişi başvuru yaptı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 3 bin 881 kişi nihai listeye girmeye hak kazanırken, 608 kişi listeden çıkarıldı.

Eflani ilçesinde 50 konut için 536 kişi, Eskipazar ilçesinde 150 konut için bin 51 kişi, Ovacık ilçesinde 50 konut için 62 kişi, Yenice ilçesinde ise 200 konut için 2 bin 119 kişi kura çekimine katılacak.

Toplam 18 bin 130 kişinin katılacağı kura çekimi sonucunda konutların hak sahipleri belirlenecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

