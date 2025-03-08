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Karabük'te Yeni Muhtarlar Derneği Yönetimi Seçildi

Karabük'te Yeni Muhtarlar Derneği Yönetimi Seçildi
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Karabük'te Köy Muhtarlar Derneği'nin başkanlık seçiminde Metin Doğancı, mevcut başkan Enver Kemik'e karşılık seçimden galip çıkarak başkanlığa seçildi. Yeni yönetim kurulu, köy muhtarlarının temsilini güçlendirme hedefiyle çalışmalarına başlayacak.

Karabük'te Köy Muhtarlar Derneği'nin başkanlık seçiminde, mevcut başkan Enver Kemik'in 16 oyuna karşılık, 21 oy alarak başkanlığa seçilen Metin Doğancı göreve başladı.

Seçimin ardından belirlenen yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu: Başkan Metin Doğancı, Başkan Yardımcısı Abdullah Peker, Genel Sekreter İlyas Kuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Demirtaş, Muhasip Bilal Bozkurt ve yönetim kurulu üyesi Ramazan Akyol.

Yeni başkan Metin Doğancı ve ekibi, Karabük'teki köy muhtarlarının daha etkin bir şekilde temsil edilmesi ve çeşitli sorunların çözülmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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