Karabük'te Üniversite Öğrencilerine Güvenlik Bilgilendirmesi

Karabük'te yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversite öğrencilerini, narkotik, terörle mücadele ve siber suçlarla mücadele konularında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Karabük Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılının başlamasıyla birlikte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversiteye yeni gelen ve eğitimine devam eden öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim hayatlarını sürdürmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, farklı birimlerden polisler kampüs içinde stant açarak öğrencilere bilgi verdi.

Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere karşılaşabilecekleri riskler ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmede bulundu. Narkotik, terörle mücadele ve siber suçlarla mücadele konularında da uyarılarda bulunulan öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Hafta içi boyunca kampüs içerisinde açık olacak stantlarda öğrencilerin bilgilendirilmeye devam edeceği bildirildi. - KARABÜK