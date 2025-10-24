Karabük'te Soba ve Şofben Zehirlenmelerine Karşı Bilgilendirme Çalışması

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu artabilecek soba ve şofben zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü görevlilerince, il merkezinde özellikle soba ile ısınan mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler vererek, konuya ilişkin hazırlanan broşürleri dağıttı.

Yapılan bilgilendirmelerde vatandaşlara; sobaların düzenli olarak temizlenmesi, bacaların çekiş gücünün kontrol edilmesi, şofben kullanımında yeterli havalandırmanın sağlanması, gece yatmadan önce sobaya aşırı kömür konulmaması gibi uyarılarda bulunuldu.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliği ile huzuru için çalışmalarımız hız kesmeden aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - KARABÜK