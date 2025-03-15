Karabük'te Polis Emeklileri İçin İftar Programı Düzenlendi

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Karabük İl Temsilciliği tarafından polis evinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'nin katılımıyla iftar programı düzenledi.

Karabük'teki polis emeklileri ve eşlerinin bir araya geldiği iftar programı, katılımcılara birlik ve beraberlik mesajları verirken, geçmişteki hizmetleri anımsatıp, emekli polislerin önemine dikkat çekildi. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Köse, "Polis teşkilatının her bir bireyi, halkımıza hizmet etmek için büyük özveriyle çalışmıştır. Bugün de polis emeklilerimiz, geçmişteki değerli katkılarıyla bizlere örnek olmaktadır" ifadelerini kullandı.

İftarın ardından misafirlere yönelik kısa bir teşekkür konuşması yapan Karabük İl Temsilcisi Hakkı Gökce, "Bu tür etkinlikler, polis emeklilerinin sosyal bağlarını güçlendirmek ve birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurmalarını sağlamak açısından çok önemli." dedi. - KARABÜK