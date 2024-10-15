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Karabük'te Öğretmen Yalçın Kaplan Emekli Oldu

Karabük'te Öğretmen Yalçın Kaplan Emekli Oldu
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38 yıllık meslek hayatını öğrencilerinin sürpriz vedası ile noktalayan Yalçın Kaplan, duygusal anlar yaşadı.

Karabük'te büro yönetimi ve yönetici asistanlığı öğretmeni Yalçın Kaplan 38 yıllık meslek hayatını öğrencilerinin sürpriz vedası ile noktaladı.

Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 65 yaşındaki Yalçın Kaplan emekliliğe ayrıldı.

Öğrenciler, öğretmenler ve idareciler Kaplan için veda programı düzenledi.

Kaplan, son dersinin ardından iki sıra halinde bekleyen öğrencilerinin arasından alkışlar eşliğinde meslek hayatını noktaladı.

Öğrencilerinin ve meslektaşlarının düzenlediği sürpriz veda etkinliği karşısında duygusal anlar yaşayan Kaplan, herkese teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yalçın Kaplan Etkinlik Kültür Eğitim Yerel Yaşam

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