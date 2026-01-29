Karabük'te öğrenci yurdu inşaatında çalışmalar sürüyor

Karabük'te üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik yapımı süren öğrenci yurdu inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Yatırım İnşaat Şube Müdürü Nizamettin Yılmaz ile kurum inşaat mühendisi Atilla Kesici inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında inşaatın mevcut durumu ve fiziki ilerleme seviyesi hakkında yetkililerden bilgi alan İl Müdürü Coşkun Güven, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti. Güven, tamamlandığında üniversite öğrencilerine modern, güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sunacak olan yurdun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Öğrenci yurdu inşaatının kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmasının hedeflendiği bildirildi. - KARABÜK