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Karabük'te Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Karabük'te Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
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Safranbolu'da karda mahsur kalan bir vatandaş, İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kurtarıldı. Uluyayla'da hayvancılık yapan vatandaş, zorlu hava koşullarına rağmen güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaylada hayvanlarıyla birlikte karda mahsur kalan bir vatandaş ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Akkışla Köyü'ne 8 kilometre uzaklıktaki Uluyayla'da hayvancılık yapan bir vatandaş kar nedeniyle hayvanlarıyla birlikte mahsur kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava ve arazi şartlara rağmen hızlı ve özverili bir çalışma gerçekleştirerek bölgeye ulaştı.

Yer yer yaklaşık 50 santimetre karın bulunduğu yaylaya ulaşan ekipler vatandaşın güvenliğini sağlayarak hayranlarıyla birlikte tahliyesini gerçekleştirdi. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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