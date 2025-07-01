Karabük'te Kıbrıs Gazisi Hikmet Kapanşahin İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hikmet Kapanşahin'in cenaze töreni, Karabük'te düzenlendi. Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kapanşahin, 5000 Evler Muharip Gaziler Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Karabük'te hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hikmet Kapanşahin için cenaze töreni düzenlendi.
Türk bayrağına sarılı naaşı Yeşilmahalle Taşkent Caddesi'nde bulunan Yeşil Camii'ne getirilen Kapanşahin için burada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Kapanşahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından 5000 Evler Muharip Gaziler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Kapanşahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İsmail Gökcek, askeri personel kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK