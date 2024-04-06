Karabük'te Kemikli Rampaları'nda bayram trafiği akıcı

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram trafiği akıcı bir şekilde sağlanıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine gitmek isteyenlerin yolculuğu başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akıcı olarak sağlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı trafik denetimlerini artırdı. Trafik polisleri, durdukları sürücülere emniyet kemeri ve hız noktasında uyarılarda bulunuyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Bozkurt, Kemikli Rampaları'nın İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan önemli bir geçit olduğunu belirtti.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yoğun bir şekilde trafik akışının sağlandığını ifade eden Bozkurt, "Karabük il Emniyet Müdürlüğü olarak ekip ve personel sayımızı artırarak tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. 5 farklı noktada denetimlerimiz devam ediyor. Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğümüzün önünde bulunan yaşam tüneline kontrollü bir şekilde alınan sürücülere 'yaşam için kısa bir mola' diyerek vatandaşlarımıza emniyet kemeri ve hız kurallarının önemini anlatıyoruz ve bu kuralların uyulmaması dahilinde yaşanabilecek olumsuzlukları anlatmaya çalışıyoruz. Yine ekiplerimiz güzergahlarda otobüs denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Otobüs denetimlerinde yolcuları tek tek emniyet kemeri konusunda uyarıyoruz. Radar ekiplerimiz aynı şekilde 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak tedbirlerin bayram boyunca devam edeceğini aktaran Bozkurt, "Vatandaşlarımızın memleketi evlerine sağ salim bir şekilde ulaşmaları için personelimize birlikte sürekli güzergahlar da olacağız. Şimdiden vatandaşlarımızın Ramazan bayramını kutluyoruz. Lütfen emniyet kemerlerini taksınlar" dedi. - KARABÜK