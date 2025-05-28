Karabük'te kaymakamlar değişti

Karabük'te kaymakamlar değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Karabük'ün Safranbolu, Eskipazar, Yenice ve Ovacık kaymakamları değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Karabük'ün Safranbolu, Eskipazar, Yenice ve Ovacık kaymakamları değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı.

Çıkan kararname ile Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Sakarya'nın Sapanca ilçesine, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz Elazığ'ın Ağın ilçesine, Eskipazar Kaymakamı Fatih Gülnar, Iğdır'ın Aralık ilçesine atanırken,Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ise Edirne'nin Meriç ilçesine atandı.

Diğer yandan Batman Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz Karabük Vali Yardımcılığına atandı. Kütühya'nın Tavşanlı İlçesi Kaymakamı Hayrettin Baskın ise Safranbolu Kaymakamlığınaatandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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