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Karabük'te İl Genel Meclisi Eylül Ayı İkinci Oturumunda Emeklilere İndirim Kararı

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Karabük İl Genel Meclisi Eylül ayı ikinci oturumunda, emekli ve emekliliğe hak sahibi olan vatandaşlara cam teras ve Bulak mağarasına giriş ücretlerinde indirim kararı çıktı. İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, yapılan indirimin 2024 Emekliler Yılı ve Yüzyılın Emektarları Projesi kapsamında alındığını belirtti.

Karabük'te İl Genel Meclisi Eylül ayı ikinci oturumu İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında devam etti.

İl Genel Meclisi Eylül ayı ikinci oturumunda, emekli ve emekliliğe hak sahibi olduklarını beyan eden vatandaşlara cam teras ve Bulak mağarasına giriş ücretlerinde indirim kararı çıktı.

Oturumunda resmi gündem maddeleri, valilikten gelen ek gündem maddeleri, meclis üyelerinden gelen yazılı ve sözlü önergelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Sözen,

"2024 Emekliler Yılı ve Yüzyılın Emektarları Projesi çerçevesinde cam teras ve Bulak Mağarası girişlerinde emekli ya da hak sahibi olduklarını beyan eden vatandaşlarımıza yüzde 20 indirim yapma kararını İl Genel Meclisimiz ile almış bulunuyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Safranbolu ilçemizde bulunan cam teras ve Bulak mağarasında misafir etmekten memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Toplantı sonunda Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Hasan Yıldırım, Eskipazar OSB hakkında İl Genel Meclis Üyelerine devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Politika Güncel Yerel

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