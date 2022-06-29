Karabük'te 250 dekar tarım arazisi sular altında kaldı - Haberler

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Karabük'te 250 dekar tarım arazisi sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Fatih Ünlü - Yerel
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Karabük'te 250 dekar tarım arazisi sular altında kaldı Karabük ve Safranbolu'da sağanak yağışlar sebebiyle 250 dekar tarım arazisi sular altında kaldı.

Karabük'te 250 dekar tarım arazisi sular altında kaldı

KARABÜK - Karabük ve Safranbolu'da sağanak yağışlar sebebiyle 250 dekar tarım arazisi sular altında kaldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberindeki yetkililer ile birlikte bölgede incelemeler yaparak hasar tespiti için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Karabük ve çevresinde yaşanan kuvvetli sağanak yağışlardan dolayı şehrin farklı yerlerinde dereler taşarken, tarım alanları da sular altında kaldı. Merkeze bağlı Kılavuzlar Mahallesi'nde ve Safranbolu ilçesine bağlı topraklarının büyük çoğunluğu tarım arazisi olan Bostanbükü Köyü'nde yer alan seralar sular altında kaldı. Vali Gürel bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek zararlarının karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü - Yerel

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