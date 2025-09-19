Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü Gerçekleşti
Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla öğrenciler, 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı. 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolu' sloganıyla yapılan etkinlik, Karabük Valiliği Atatürk Anıtı'nda sona erdi.
Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe öğrenciler, 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla eşlik etti.
19 Eylül Gaziler Günü Karabük'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. "Kahramanlarla Kardeşlik Yolu'nda" sloganıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Karabük Valiliği Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Öğrenciler, taşıdıkları metrelerce uzunluktaki bayrakla gazilere destek verdi.
Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumlarıyla devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapılmasının ardından tören sona erdi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel