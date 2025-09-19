Haberler

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü Gerçekleşti

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla öğrenciler, 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı. 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolu' sloganıyla yapılan etkinlik, Karabük Valiliği Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe öğrenciler, 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla eşlik etti.

19 Eylül Gaziler Günü Karabük'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. "Kahramanlarla Kardeşlik Yolu'nda" sloganıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Karabük Valiliği Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Öğrenciler, taşıdıkları metrelerce uzunluktaki bayrakla gazilere destek verdi.

Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumlarıyla devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapılmasının ardından tören sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte Fatih Terim'in yeni işi

Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte yeni işi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimi destekleyecek? Aziz Yıldırım seçime saatler kala sessizliğini bozdu

Kimi destekleyecek? Seçime saatler kala sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.