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Lösemiyi Yenen Genç İçin Korna Şöleni

Lösemiyi Yenen Genç İçin Korna Şöleni
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Karabük'te oto tamircisi Samet Özay, lösemiyi yenen 16 yaşındaki oğlu Deniz için otomobiline 'kornaya basın' yazısı asarak kent turu düzenledi. Sürücüler ve vatandaşlar, ailenin sevincine korna çalarak ortak oldu.

Karabük'te oto tamirciliği yapan Samet Özay, yaklaşık 1,5 yıldır lösemi tedavisi gören 16 yaşındaki oğlu Deniz Özay'ın hastalığı yenmesini otomobiliyle kentte tur atarak kutladı

Oğlunun hastalığı yenmesinin sevincini vatandaşlarla paylaşmak isteyen Özay, otomobilinin arka camına, "Deniz kanseri yendi, kutlama için kornaya basın" yazısını astı.

Kent merkezinden başlayan şehir turunda baba-oğul, yoldaki sürücülerin korna sesleriyle karşılandı. Vatandaşlar da Özay ailesinin sevincine korna çalarak ve destek vererek ortak oldu. Sürücülerin korna sesleri eşliğinde devam eden kutlama turu, Safranbolu ilçesinde sona erdi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konulan Deniz Özay, uzun ve zorlu tedavi sürecinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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