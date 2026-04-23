Karabük Ova Dernekler Federasyonu'ndan Kırman ve Kelleci'ye ziyaret

Karabük Ova Dernekler Federasyonu Başkanı Durmuş Eren, yönetim kurulu üyeleri ve ova köyleri muhtarlarından oluşan heyet, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kırman ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci'yi ziyaret etti.

Federasyon yönetim kurulu üyeleri ve muhtarların da yer aldığı ziyarette, Kirman ve Kelleci'ye görevlerinde başarı dilekleri iletildi.

Görüşmede Karabük'ün genel ihtiyaçları ile planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

İl Genel Meclis Başkanı Kirman ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kelleci, nazik ziyaretlerinden dolayı Eren ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - KARABÜK

