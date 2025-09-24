Karabük Lise Takımları TEKNOFEST'te Başarı Elde Etti

Karabük'ü temsil eden lise takımları, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST finallerinde önemli başarılar elde etti.

17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivalinde dereceye giren öğrenciler, Karabük Valisi Mustafa Yavuz tarafından kabul edildi. Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da katıldı.

Öğrenciler, proje hazırlık süreçlerini ve elde ettikleri başarıları Vali Yavuz'a anlattı. Vali Yavuz, "Eğitim Kenti Karabük vizyonumuzun temel amacı; bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanında öğrencilerimizi desteklemek, onları proje üretmeye teşvik etmektir. TEKNOFEST'te elde edilen her başarı, şehrimizin eğitimdeki marka değerini yükseltiyor" dedi.

Yavuz, Karabük'te bilimsel çalışmaları sürdürülebilir şekilde desteklediklerini belirterek, "Her yıl TEKNOFEST'e katılımı artırmayı hedefliyoruz. Karabük Bilim Şenliği gibi projelerle öğrencilerimizi teşvik ediyor, takım ruhu içinde ortak akılla gelişim göstermelerini önemsiyoruz. Bu başarıların tüm öğrencilerimize ilham olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi 'Farabi' Takımı - Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye ikincisi, Özel Salih Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Yüksek Gerilim' Takımı - Mesleki Yetenek Yarışması Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü ile üçüncü, Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi 'Essential' Takımı - Tarım Teknolojileri Yarışması ile sekizinci, Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi 'Avicenna' Takımı - Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ile dokuzuncu olarak TEKNOFEST'te başarı gösterdiler.

Ziyaret, öğrencilere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.