Karabük Hastanesi'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Karabük Hastanesi'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı dolayısıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde sağlık çalışanları bir araya geldi. Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan, bayramların yenilenme ve yardımlaşma zamanı olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Törene, Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan'ın yanı sıra hastane yönetimi ve sağlık personeli katıldı. Yoğun iş temposuna rağmen bir araya gelen sağlık çalışanları, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu paylaştı.

Törende konuşan Doç. Dr. Doğan, bayramların sadece kutlama değil, aynı zamanda yenilenme, yardımlaşma ve paylaşma zamanı olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını vurgulayan Doğan, "Görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm personelimize teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor

Komşu kavgasında doktor, kadını hastanelik etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.