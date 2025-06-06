Karabük Hastanesi'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Kurban Bayramı dolayısıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Törene, Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan'ın yanı sıra hastane yönetimi ve sağlık personeli katıldı. Yoğun iş temposuna rağmen bir araya gelen sağlık çalışanları, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu paylaştı.

Törende konuşan Doç. Dr. Doğan, bayramların sadece kutlama değil, aynı zamanda yenilenme, yardımlaşma ve paylaşma zamanı olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını vurgulayan Doğan, "Görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm personelimize teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı. - KARABÜK