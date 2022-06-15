Karabük Gazeteciler Cemiyeti'nden Vali Gürel'e ziyaret Karabük Valisi Fuat Gürel 15.Olağan Genel Kurulu'nu tamamlayan Karabük Gazeteciler Cemiyeti (KGC) yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Karabük Valisi Fuat Gürel 15.Olağan Genel Kurulu'nu tamamlayan Karabük Gazeteciler Cemiyeti (KGC) yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 15.Olağan Genel Kurul ile yeniden Karabük Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Metin Kaya ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtan Başkan Kaya, Karabük'te göreve başladığı ilk günden itibaren Karabük basınına verdiği destekten dolayı Vali Fuat Gürel'e teşekkür ettiklerini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, Karabük Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / Yerel Metin Kaya Karabük Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Karabük Gazeteciler Cemiyeti'nden Vali Gürel'e ziyaret - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.