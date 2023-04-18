Karabiga Belediyesi bin 500 kişilik iftar yemeği verdi Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belde Belediyesi tarafından Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala kapalı pazaryerinde bin 500 kişilik iftar verildi.

Karabiga Belediyesi bin 500 kişilik iftar yemeği verdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belde Belediyesi tarafından Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala kapalı pazaryerinde bin 500 kişilik iftar verildi.

Biga ilçesine bağlı Karabiga Belde Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle kapalı pazaryerinde 1500 kişilik iftar verdi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftara, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Ahmet Elbi, iftara gelen vatandaşları tek tek karşıladı. İftar programı Kur'an-ı Kerim Tilaveti'yle başladı. Dualar edildi. Ezan'ın okunmasının ardından 1500 kişi iftarını açtı.

Karabiga'da her yıl geleneksel olarak iftar düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "İftarımız 1500 kişilik. İftarımıza katılan tüm misafirlerimize, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Allah yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ve tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Tüm hemşerilerimizin şimdiden Ramazan Bayramını kutluyorum. Allah tekrarını ermeyi nasip eylesin" dedi.