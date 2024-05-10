Üye Girişi
Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, EFES-2024 Tatbikatı hazırlıklarını denetledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, EFES-2024 Tatbikatı'nın hazırlıkları kapsamında İzmir'de inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tatbikatın Fiili Atışlı Arazi Safhası ve Seçkin Gözlemci Günü etkinlikleri 10-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 'EFES-2024 Tatbikatı' hazırlıkları çerçevesinde İzmir'de inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun 10-30 Mayıs tarihleri arasında 'Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Safhası' ile 29-30 Mayıs tarihlerinde 'Seçkin Gözlemci Günü' icra edilecek olan 'EFES-2024 Tatbikatı' çerçevesinde Ege Ordusu Komutanlığı ile Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi. Paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun incelemelerde bulunduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selçuk Bayraktaroğlu Orgeneral İnceleme İzmir Efes Yerel Politika Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Afra Saraçoğlu için 'Sahnede tacize uğradı' dediler, gerçek çok başka çıktı

Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title