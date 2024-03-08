Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbeycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile 7 Mart 2024 tarihinde İstanbul'da ikili görüşmelerde bulundu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA